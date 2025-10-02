ECOVACS DEEBOT X9 PRO: Aspirapolvere Robot con Autopulizia

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €1,099.00 – €799.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Robot Vacuum Cleaner, 16600 Pa, Blast Technology, Instant Self Cleaning, OZMO Roller, Triple Lift System, ZeroTangle 3.0, Hot Water Mop Wash, Black

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI: Il Robot Aspirapolvere Intelligente

Scopri ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI, l’aspirapolvere robotico che trasforma e semplifica la tua quotidianità. Con una potenza di aspirazione straordinaria di 16.600 Pa e la tecnologia BLAST, questo dispositivo è in grado di sollevare polvere, peli di animali e residui di grandi dimensioni, garantendo una pulizia impeccabile.

Tecnologia Innovativa per una Pulizia Efficace

Il sistema OZMO ROLLER offre una pulizia profonda, rimuovendo macchie e sporco grazie a una pressione di 3.700 Pa. Questo sistema assicura un’azione di pulizia rapida con 220 movimenti al minuto, mantenendo i tuoi pavimenti sempre freschi e senza aloni.

Adattabilità e Flessibilità

Grazie al triple lift system, l’X9 PRO è progettato per adattarsi a diverse superfici. Quando si trova sui tappeti, il rullo si solleva per evitare danni, mentre la potenza di aspirazione aumenta automaticamente per massimizzare l’efficacia. In caso di fuoriuscite liquide, le spazzole si sollevano per prevenire contaminazioni.

Intelligenza Artificiale per una Pulizia Personalizzata

Con la tecnologia AIVI 3D 3.0, il robot mappa la tua casa in tempo reale, evitando ostacoli come animali domestici e mobili. La AI Stain Detection 2.0 riconosce le macchie e adatta le strategie di pulizia per un risultato ottimale.

Vantaggi Pratici

ZeroTangle 3.0 : Dimentica i grovigli di capelli grazie alla tecnologia che previene l’avvolgimento dei peli nelle spazzole.

: Dimentica i grovigli di capelli grazie alla tecnologia che previene l’avvolgimento dei peli nelle spazzole. Aggiornata Stazione OMNI: Pulizia automatica della mopa, asciugatura ad aria calda e miscelazione precisa della soluzione detergente per risultati sempre impeccabili.

Concludi con il Futuro della Pulizia

Integra ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI nella tua casa smart e scopri la comodità di un ambiente pulito senza sforzo. Non lasciare che la pulizia ti rubi tempo prezioso: investi in un futuro più semplice e migliore. Acquistalo ora e inizia a godere di un ambiente splendente!