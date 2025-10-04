ECOVACS DEEBOT X8 PRO: Aspirapolvere Robot 18000Pa, Lavaggio Automatico

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €674.98 – €641.00

⭐ Valutazione: 4 / 5

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI Robot Vacuum Cleaner, 18000Pa, Instant Automatic Washing Technology OZMO Roller, Hot Water Cleaning 40-75°C, Automatic Cleaning Solution, Black

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI: Il Robot Aspirapolvere Rivoluzionario

Scopri il DEEBOT X8 PRO OMNI di ECOVACS, l’aspirapolvere robotizzato che porta la pulizia della tua casa a un livello superiore. Con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e l’innovativa tecnologia di lavaggio automatico, questo dispositivo è progettato per rendere la tua vita più semplice e la tua casa impeccabile.

Tecnologia di Lavaggio Istantaneo

Il OZMO ROLLER si distingue per la sua capacità di pulire anche negli angoli più difficili, assicurando che non ci siano tracce di sporco. Grazie a 16 ugelli che distribuiscono uniformemente l’acqua pulita, il rullo viene lavato 200 volte al minuto, garantendo una pulizia profonda e continua. Questo sistema elimina macchie con una percentuale di successo del 99%, mentre il menù di lavaggio evita la contaminazione dell’acqua.

Potenza e Intelligenza all’Avanguardia

Quando incontra tappeti, il DEEBOT alza automaticamente il rullo di 10 mm, aumentando la potenza di aspirazione e proteggendo i tuoi tessuti. La tecnologia ZeroTangle 2.0 evita i grovigli di capelli, assicurando una pulizia efficace senza interruzioni.

Stazione OMNI Multifunzionale

La OMNI Station è dotata di tre livelli di temperatura (40°C, 55°C, 75°C), che si adattano automaticamente al tipo di ambiente e al livello di sporco. Inoltre, se il rullo rileva aree particolarmente sporche, il robot pulirà di nuovo quelle zone fino a raggiungere risultati impeccabili. Grazie al sistema di asciugatura a 63°C e all’aggiunta automatica della soluzione detergente, la tua casa sarà sempre pronta per accoglierti.

Riconoscimento Intelligente

Con la tecnologia AIVI 3D 3.0, il DEEBOT X8 è in grado di riconoscere ostacoli e di pulire senza urti, assicurando che ogni angolo venga raggiunto. Non c’è più bisogno di preoccuparsi di mobili e oggetti sparsi: il DEEBOT sa come muoversi con intelligenza.

Vantaggi Pratici

Pulizia Automatica Avanzata : Rimuove sporco e macchie automaticamente, risparmiandoti tempo e fatica.

: Rimuove sporco e macchie automaticamente, risparmiandoti tempo e fatica. Interazione Intelligente: Con l’assistente YIKO-GPT, puoi comunicare con il robot in modo naturale, tramite testo o voce.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rivoluzionare la tua routine di pulizia. Scopri il DEEBOT X8 PRO OMNI e rendi la tua casa impeccabile con un semplice click!