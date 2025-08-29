ECOVACS DEEBOT T50 OMNI: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 15000 Pa

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 549,00€ – 499,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 15000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm, Nero

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI: Il Robot Aspirapolvere 2.0

Scopri il nuovo ECOVACS DEEBOT T50 OMNI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che porta la pulizia della tua casa a un livello superiore. Con una potenza di aspirazione di 15.000 Pa e un design ultrasottile di soli 81 mm, questo dispositivo è ideale per raggiungere anche gli angoli più difficili e le aree sotto i mobili.

Grazie alla sua innovativa spazzola laterale estensibile, il DEEBOT T50 OMNI garantisce una pulizia approfondita, mentre la funzione di lavaggio con acqua calda a 75 °C assicura risultati brillanti su pavimenti e superfici. La tecnologia AIVI 3D 2.0 permette al robot di riconoscere e evitare gli ostacoli con precisione, adattando le strategie di pulizia a seconda dell’ambiente.

Vantaggi Pratici

Pulizia Autonoma Efficiente: La stazione OMNI all-in-one offre svuotamento automatico e lavaggio, mantenendo il robot sempre pronto all’uso.

La stazione OMNI all-in-one offre svuotamento automatico e lavaggio, mantenendo il robot sempre pronto all’uso. ZeroTangle 2.0: La tecnologia avanzata impedisce ogni annodamento dei capelli, garantendo prestazioni ottimali in ogni momento.

L’ECOVACS DEEBOT T50 OMNI è più di un semplice robot aspirapolvere; è un assistente intelligente che ti libera dal fastidio della pulizia quotidiana. Sperimenta il futuro della pulizia domestica e rendi la tua vita più semplice e piacevole. Non aspettare oltre, rendi la tua casa più pulita e accogliente con il DEEBOT T50 OMNI!