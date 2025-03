ECOVACS DEEBOT T50 OMNI: Aspirapolvere Robot Lavapavimenti Super Potente e Compatto con Funzione di Lavaggio Avanzata

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

799,00€ - 719,00€

(as of Mar 24, 2025 16:20:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Ultra-sottile da 81 mm Pulisce Sotto i Mobili

ZeroTangle 2.0

Spazzola Laterale e Mocio Estensibili

1 Pulizia Profonda

2 Ultra-sottile

3 TruEdge 2.0

4 Riconoscilo, Evitalo



1 Prestazioni Superiori

2 15000 Pa

3 Sollevamento 9mm



1 Stazione All-in-One

2 Pulizia Automatica

3 75℃ Acqua Calda

4 Pavimenti Impeccabili



1 Mappatura Veloce

2 YIKO-GPT

3 Facile Gestione

4 Controllata da APP

【Spazzola Laterale e Mocio Estensibili】TruEdge 2.0 combina un’innovativa spazzola laterale che si estende dinamicamente per raggiungere gli angoli più profondi e una piastra lavapavimenti a variazione continua che mantiene una prossimità di 1 mm ai bordi, ottenendo una copertura del 100%* senza tralasciare punti.

【AIVI 3D 2.0】Con la tecnologia AIVI 3D 2.0, DEEBOT T50 OMNI utilizza modelli di luce infrarossa strutturati per individuare i contorni tridimensionali degli oggetti e le informazioni sulla profondità, consentendo un preciso evitamento degli ostacoli con strategie personalizzate per diversi oggetti.

【Potenza di Aspirazione di 15.000 Pa e ZeroTangle 2.0】DEEBOT T50 eroga 15.000 Pa di potenza di aspirazione che elimina sporco e detriti come un uragano. La tecnologia ZeroTangle 2.0, caratterizzata da strutture a tripla V, raccoglie, solleva e districa attivamente i capelli, garantendo un tasso di aggrovigliamento pari allo 0%, anche con i capelli lunghi.

【Stazione OMNI All-in-One】La stazione OMNI all-in-one offre funzionalità avanzate, tra cui svuotamento automatico e asciugatura ad aria calda a 45°C. Con raschietti bidirezionali e lavaggio con acqua calda a 75°C, pulisce automaticamente sia il mocio che la base tramite autopulizia automatica.

【Ultra-sottile da 81 mm Pulisce Sotto i Mobili】La famiglia DEEBOT T50 è caratterizzata da un design ultra-sottile da 81 mm, reso possibile dal suo modulo dToF LiDAR completamente integrato, che gli consente di scivolare e pulire senza problemi sotto i mobili bassi e nelle aree difficili da raggiungere, migliorando la copertura e l’efficienza della pulizia.

【Assistente Vocale YIKO – il tuo Assistente Intelligente】Supporta più scenari di controllo vocale, tra cui conversazioni con comandi multipli, controllo remoto, programmazione delle pulizie e molto altro. Combinato con capacità di monitoraggio video in tempo reale, protezione robusta della privacy e risposte intelligenti, il DEEBOT T50 offre un’esperienza di pulizia semplice e coinvolgente.