ECOVACS DEEBOT T50 OMNI: Aspirapolvere & Lavapavimenti 15000 Pa

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 15000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm, Bianco
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI: La Rivoluzione nella Pulizia Domestica
Scopri l’efficienza straordinaria del ECOVACS DEEBOT T50 OMNI, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che ha superato le aspettative del modello T30 PRO. Con un’incredibile potenza di aspirazione di 15.000 Pa, questo dispositivo rappresenta la soluzione ideale per mantenere la tua casa impeccabile.
Design Ultra-sottile e Funzionalità Avanzate
Con un’altezza di soli 81 mm, il DEEBOT T50 è progettato per infilarsi senza fatica sotto i mobili, raggiungendo anche gli angoli più difficili. La sua spazzola laterale estensibile si adatta dinamicamente, garantendo una pulizia accurata senza tralasciare alcuna area.
Tecnologia all’Avanguardia
La tecnologia AIVI 3D 2.0 permette al DEEBOT T50 di riconoscere e navigare attorno agli ostacoli con precisione, mentre la tecnologia ZeroTangle 2.0 assicura che i capelli non si aggroviglino, mantenendo la potenza di aspirazione sempre al massimo.
Stazione OMNI All-in-One
La stazione OMNI offre una soluzione integrata pratica, con svuotamento automatico e asciugatura ad aria calda a 45°C. Grazie al lavaggio con acqua calda a 75°C, il mocio e la base si puliscono automaticamente, garantendo una manutenzione senza sforzi.
Vantaggi Pratici
- Comando vocale intuitivo con l’assistente intelligente **YIKO**, per un’esperienza di pulizia personalizzata.
- Design ultra-sottile che ottimizza l’accesso alle aree difficili da pulire, migliorando l’efficienza.
Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rendere la tua vita più semplice e i tuoi spazi più puliti. Acquista subito l’ECOVACS DEEBOT T50 OMNI e trasforma la tua routine di pulizia!
