ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO: Aspirapolvere Robotica 18.500Pa

ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO OMNI Robot Vacuum Cleaner Floor Cleaner, 18.500Pa, ZeroTangle 2.0, Deep Cleaning Carpets, Extendable Side Brush and Rag, Automatic Hot Water Wash 40-75 °C

ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO OMNI: Il tuo Alleato per una Pulizia Perfetta!

Potenza e Innovazione

Scopri la potenza del DEEBOT T50 MAX PRO! Con una forza di aspirazione impressionante di 18.500 Pa e la tecnologia BLAST, questo robot aspirapolvere solleva il 80% della polvere fine dai tappeti e raccoglie il 100% dei detriti. Non chỉra più aresi da sporcare e dai addio a capelli e particelle nascoste.

Pulizia Profonda e Senza Problemi

Grazie al suo innovativo sistema di sollevamento del mop, il DEEBOT T50 MAX PRO riesce a navigare senza sforzo anche sui tappeti più spessi. La tecnologia ZeroTangle 2.0 garantisce una pulizia efficiente senza intoppi, riducendo al minimo i grovigli di capelli. Dì addio ai problemi di ostruzione e benvenuto a una pulizia ininterrotta!

Raggiungi Ogni Angolo

L’innovativa spazzola laterale estensibile e il sistema TruEdge 2.0 assicurano una copertura completa, raggiungendo anche i punti più difficili. Con una distanza di 1 mm dagli angoli, puoi essere certo che ogni centimetro della tua casa sarà impeccabile.

Intelligenza Aggiunta

La tecnologia AIVI 3D permette al DEEBOT di riconoscere automaticamente gli ostacoli in tempo reale, garantendo percorsi di pulizia precisi e senza sforzo. Non solo un aspirapolvere, ma un vero assistente domestico!

Stazione OMNI per un Approvata Completa

La Stazione OMNI non è solo un deposito! Grazie al vuotamento automatico e all’asciugatura con aria calda a 45°C, questa soluzione avanzata garantisce una pulizia fresca e senza odori. Inoltre, aggiunge automaticamente il detergente e lava il mop, assicurando una manutenzione zero pensieri.

Assistente Vocale Intelligente

Rendi la tua vita più facile con YIKO, il tuo assistente vocale! Controlla il DEEBOT tramite comandi vocali, pianifica le pulizie e monitora in tempo reale, il tutto con un semplice comando.

Vantaggi Pratici

Pulizia approfondita con una riduzione del 80% della polvere fine dai tappeti.

Funzionalità automatizzate per una manutenzione senza sforzo e una casa sempre pulita.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rendere la tua vita più semplice e la tua casa più pulita. Scegli oggi il DEEBOT T50 MAX PRO OMNI e goditi un ambiente impeccabile!