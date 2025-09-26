ECOVACS DEEBOT T30C: Aspirapolvere Robot 20000 Pa, Lavaggio Turbo

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €549.00 – €399.00

⭐ Valutazione: 4 / 5

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI Robot Vacuum Cleaner, 20000 Pa, ZeroTangle 3.0, TruEdge 2.0 Technology, OZMO Turbo 2.0 Washing System, Improved All-in-One Station, Black

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI: Il Futuro della Pulizia Domestica

Scopri il DEEBOT T30C OMNI, il robot aspirapolvere che rivoluzionerà il tuo modo di pulire. Con una potenza di aspirazione di 20,000 Pa, questo dispositivo offre risultati impeccabili su ogni tipo di superficie, dal pavimento ai tappeti. Grazie alla tecnologia ZeroTangle 3.0, potrai dire addio ai grovigli di capelli, mentre il sistema di pulizia avanzato OZMO Turbo 2.0 garantisce rimuovere anche le macchie più ostinate.

Pulizia Efficiente e Senza Sforzo

Il DEEBOT T30C è progettato per raggiungere ogni angolo della tua casa. La tecnologia TruEdge 2.0 permette al mop di muoversi vicino ai bordi, assicurando che nulla venga trascurato. In aggiunta, la stazione tutto in uno offre una praticità straordinaria:

Pulizia automatica e scarico del serbatoio senza fatica.

Pulizia profonda con acqua calda a 75°C per risultati ottimali.

Tecnologia Intelligente al Tuo Servizio

Grazie al sistema TrueMapping 2.0, il DEEBOT T30C crea mappe dettagliate della tua casa, permettendo una pianificazione dei percorsi efficace. Può mappare superfici fino a 96 m² in soli 8 minuti, ottimizzando il lavoro anche in spazi complessi.

Inoltre, la funzione di riconoscimento dei tappeti garantisce una pulizia personalizzata, adattandosi automaticamente a seconda del tipo di superficie, dal “Suction Only” al “No Entry”.

Controllo Facile e Istantaneo

Con l’app ECOVACS HOME, puoi gestire il tuo DEEBOT T30C direttamente dal tuo smartphone. Accedi rapidamente ai comandi, controlla lo stato operativo e inizia la pulizia anche mentre sei fuori casa.

Scegli la Pulizia Senza Compromessi

Non perdere l’occasione di portare a casa il DEEBOT T30C OMNI. Con tecnologie all’avanguardia e una pulizia impeccabile, questo robot è la scelta perfetta per ogni casa. Fai il primo passo verso un ambiente più pulito e ordinato: ordina il tuo DEEBOT T30C oggi stesso!