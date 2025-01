ECOVACS DEEBOT N20 Plus – Aspirapolvere Robot con Stazione di Ricarica, Potenza 8000 Pa, Pulizia Autonoma fino a 45 Giorni, Spazzola Antigroviglio, Autonomia di 300 Minuti, Scalabilità fino a 20 mm

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 399,00€ - 299,00€

(as of Jan 03, 2025 03:15:32 UTC – Details)





Dal marchio

ECOVACS Robotics è stata una delle prime aziende al mondo a sviluppare e produrre robot di servizio e oggi si specializza nella ricerca e sviluppo indipendenti, progettazione, fabbricazione e vendita della nostra gamma di robot.

Nei 25 anni trascorsi dalla sua fondazione nel 1998, abbiamo lanciato con successo una gamma completa di robot innovativi per i servizi domestici, chiamati DEEBOT, AIRBOT WINBOT e GOAT.

ECOVACS Deebot T30 OMNI

ECOVACS Deebot T30 OMNI

ECOVACS Deebot T30 OMNI

Ricevi di più da Ecovacs

【8000 Pa di Aspirazione】La famiglia DEEBOT N20 ha un’aspirazione di 8000 Pa insieme a un contenitore per la polvere da 400 ml, garantendo una pulizia a fondo di pavimenti, tappeti e grandi superfici riducendo al minimo la frequenza di svuotamento, per un’esperienza di pulizia senza sforzo.

【Addio a Grovigli e Macchie】Il DEEBOT N20 utilizza la tecnologia avanzata di pulizia ZeroTangle Anti-Tangle per rimuovere facilmente i grovigli di capelli e pulire in modo efficiente. Inoltre, grazie alla potente aspirazione e al sistema di pulizia OZMO, il DEEBOT N20 è in grado di rimuovere facilmente le macchie ostinate, lasciando i tuoi pavimenti perfettamente puliti e senza grovigli.

【Autonomia di 300 minuti】La famiglia DEEBOT N20 è dotata di una batteria da 5200mAh che garantisce fino a 300 minuti di autonomia, assicurando sessioni di pulizia prolungate per una superficie massima di 550m² con una sola carica (nel caso di utilizzo in modalità silenziosa o solo aspirazione). Ciò garantisce una pulizia senza interruzioni per tutta la casa, senza doversi preoccupare di ricaricare la batteria frequentemente.

【Scalata di Soglie di 20 mm】La famiglia DEEBOT N20 utilizza ruote motrici ad alta aderenza per una movimentazione affidabile, scalando facilmente soglie di 20 mm e utilizzando algoritmi di scalata per superare intelligentemente gli ostacoli, compresi i sensori di rilevamento del tappeto per transizioni di pavimento uniformi, garantendo un’esperienza di pulizia sicura e accurata.

【Senza Sacchetto】Il design del contenitore della polvere senza consumabili della famiglia DEEBOT N20 promuove l’uso sostenibile, risparmiando costi e riducendo l’impatto ambientale eliminando la necessità di sostituire le buste per la polvere, mentre la sua caratteristica facilità di svuotamento e il contenitore a vista facilitano la manutenzione e lo smaltimento tempestivo dei detriti.

【Pianificazione intelligente del percorso TrueMapping】La famiglia DEEBOT N20 utilizza la pianificazione intelligente del percorso TrueMapping, con la scansione laser radar per una navigazione precisa, garantendo una pulizia approfondita grazie alla copertura del percorso in modo sistematico. Inoltre, offre una mappatura rapida in soli 8 minuti e un pronto ripristino della mappa tramite l’App ECOVACS HOME, garantendo un’esperienza di pulizia completa e affidabile.

【Goditi l’aria Pulita】DEEBOT N20 Family garantisce un ambiente domestico pulito e sano grazie al suo avanzato sistema di filtrazione a 4 fasi, offre una purificazione dell’aria senza pari e una tranquillità per una vita priva di polvere.