Ecosistemi marini nel Mar Baltico: munizioni come rifugio

Le munizioni affondate in mare dopo i conflitti mondiali hanno creato un ambiente favorevole per la vita marina, nonostante le sostanze tossiche rilasciate. Uno studio condotto nel Mar Baltico ha rivelato che una bomba volante V1 della Seconda Guerra Mondiale, collocata su un fondale fangoso quasi privo di rocce, è stata colonizzata dall’epifauna, che l’ha scambiata per uno scoglio.

Questo ambiente ha visto la nascita di un ecosistema marino ricco attorno agli ordigni bellici inesplosi, nonostante le sostanze inquinanti che contaminano le acque. La situazione è aggravata dalla scarsità di ossigeno. La ricerca dell’Istituto tedesco Senckenberg, pubblicata su Communications Earth & Environment, è stata effettuata nella Baia di Lubecca, dove si trovano 1,6 milioni di tonnellate di munizioni abbandonate.

Attorno a queste munizioni sono state individuate otto specie di epifauna, come anemoni, stelle marine, granchi e molluschi, con una densità di 40.000 individui per metro quadrato, più di cinque volte superiore rispetto ad altre aree della baia senza ordigni. Le alte concentrazioni di contaminanti, come il TNT, si avvicinano ai limiti di tossicità per questi organismi.

Le munizioni fungono da “isole sicure”, fornendo un substrato stabile e un microambiente con meno predatori, permettendo così a queste specie di prosperare nonostante la contaminazione. Inoltre, la presenza di alghe e altri organismi marini crea un biofilm che riduce la capacità contaminante delle armi.

Sono previsti interventi di bonifica per rimuovere le vecchie bombe e sostituirle con rocce.