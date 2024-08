Economizza 500€ su questo meraviglioso TV Samsung NEO QLED 4K da 75″ per la Amazon Gaming Week

Grazie alla nuova promozione della Gaming Week di Amazon, puoi rivoluzionare il tuo salotto e farlo diventare un cinema: ti basta acquistare questa Smart TV NEO QLED Samsung di fascia alta con uno sconto imperdibile.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Al centro dell’offerta troviamo la QE75QN90DATXZT, Smart TV Samsung da 75 pollici con pannello NEO QLED 4K. Grazie al supporto di 20 reti neurali basate sull’intelligenza artificiale, la nostra tecnologia Upscaling AI 4K riproduce i contenuti con una risoluzione molto vicina al 4K. Con Motion Xcelerator 144 Hz, invece, i fotogrammi si susseguono in modo fluido, senza ritardi né effetto mosso. Questa tecnologia offre la massima nitidezza di dettagli ed elementi grafici e una velocità incredibile per i giochi in 4K con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Il processore 4K basato sull’intelligenza artificiale di Samsung offre un’esperienza di visione in 4K semplicemente spettacolare. Grazie alle 20 reti neurali basate sull’intelligenza artificiale, la nostra tecnologia Upscaling AI 4K riproduce i contenuti con una qualità delle immagini molto vicina al 4K. La gamma QLED Neo è ancora più all’avanguardia grazie alla tecnologia Quantum Matrix, che consente di controllare con la massima precisione i mini LED Quantum. Un controllo così preciso della luce mette in risalto ogni singolo dettaglio sia nelle scene più scure che in quelle più luminose.

Grazie al risparmio del 16% per la Amazon Gaming Week, che corrisponde a ben 500 euro in meno del prezzo più basso di sempre, puoi fare tua questa Smart TV di fascia alta a soli 2.699 euro.

