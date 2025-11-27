Economia Veneta in Difficoltà

L’economia veneta continua a dare segnali di debolezza. Secondo l’aggiornamento congiunturale del semestre, pubblicato dalla Banca d’Italia e presentato dal direttore della Sede di Venezia Michele Benvenuti, l’indicatore Iter (indicatore di tendenza dell’economia regionale) mostra una contrazione dell’economia veneta. Il calo dell’export extra-Ue è stato particolarmente mạnh, con un -2,4%. Ciò pesa sull’economia regionale, che arranca nel tentativo di riprendersi. La situazione economica veneta rimane quindi caratterizzata da una certa debolezza, con il calo dell’export extra-Ue che rappresenta uno dei principali fattori di rallentamento.