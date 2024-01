Economia USA, Yellen continua a vedere “atterraggio morbido”

– Il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen è tornata a parlare del fatto che è in corso un “atterraggio morbido” dell’economia statunitense e che è necessario un periodo prolungato di bassa inflazione e di aumento dei salari affinché gli americani “si sentano bene con le loro prospettive future”. Lo ha detto nell’intervista rilasciata alla CNN dopo i solidi dati sulla crescita occupazionale di dicembre, che i modelli di spesa dei consumatori suggeriscono fiducia nell’economia.

“Quello che stiamo vedendo ora penso si possa descrivere come un atterraggio morbido e la mia speranza è che continui”, ha sottolineato.

In passato presidente della Federal Reserve Usa, Yellen ha rifiutato di commentare come pensa che la Fed debba procedere, ma ha sottolineato che la banca centrale Usa ha gestito bene la politica monetaria. “Il percorso seguito dal mercato del lavoro, dall’economia e dall’inflazione suggerisce che la Fed ha preso una serie di buone decisioni”, ha sottolineato.

Non è la prima volta che Yellen mostra un moderato ottimismo. “Sono molto felice che parte del pessimismo espresso quando ci siamo incontrati l’anno scorso rimanga ingiustificato. L’economia globale continua a trovarsi in una situazione migliore di quanto molti pensassero”, aveva detto qualche tempo fa.

E in particolare sull’economia Usa, ha più volte parlato di “atterraggio morbido” intendendo che “l’economia continua a crescere, il mercato del lavoro rimane forte e l’inflazione scende”. Yellen – che a fine ottobre aveva parlato al Wall Street Journal CEO Council Summit a Washington, aveva sottolineato che l’inflazione è “certamente in diminuzione significativa” – non ci saranno particolari difficoltà nel “percorrere l’ultimo miglio” per riportare l’inflazione al 2% dell’obiettivo del Federal Reserve. Sconfessate dunque le previsioni degli analisti più pessimisti con la Yellen che – fin qui – ha avuto ragione.