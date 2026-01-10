Economia USA rallenta ma non crolla

Negli Stati Uniti, il mercato del lavoro sta rallentando senza segnali di recessione imminente. A dicembre, le Non-Farm Payrolls sono cresciute di 50.000 unità, meno delle 66.000 attese e sotto le 56.000 del mese precedente. Il settore privato ha visto la creazione di soli 37.000 nuovi posti, mentre il manifatturiero ha perso 8.000 occupati. Nonostante ciò, la disoccupazione è scesa al 4,4%, dal 4,6% di novembre, meglio del 4,5% atteso.

La manifattura continua a essere il punto debole, con l’ISM manifatturiero sceso a 47,9, decimo mese consecutivo sotto la soglia di espansione. I costi restano elevati anche mentre l’attività rallenta. Il messaggio macro che arriva dagli Stati Uniti è quindi coerente ma tutt’altro che rassicurante: l’economia sta rallentando in modo ordinato, senza segnali di recessione imminente, ma anche senza le condizioni per una nuova accelerazione.

In Europa, l’inflazione è finalmente tornata sotto controllo, scendendo al 2,0% a dicembre, mentre la core rallenta al 2,3%. Tuttavia, il contesto racconta una storia molto meno rassicurante, con una domanda che fatica a ripartire e una crescita che non prende velocità. Le vendite al dettaglio crescono solo dello 0,2% mese su mese, sia nell’area euro che nell’Unione Europea, con un +2,3% su base annua.

Il mercato dell’energia continua a muoversi senza una direzione chiara, con il Brent che resta intorno ai 62 dollari al barile e il WTI che si muove in area 58 dollari. Il gas TTF scende di oltre il 5% in Europa, aiutato da meteo mite e flussi LNG abbondanti. Il messaggio macro è quindi chiaro: l’energia non sta anticipando una crisi, ma sta segnalando una domanda più debole.

In Australia, l’inflazione annuale è scesa al 3,4% a novembre, in rallentamento dal 3,8% del mese precedente e sotto le attese di molti economisti. Tuttavia, entrambe le misure rimangono sopra il target della RBA, e sotto la superficie, le pressioni non sono sparite. La RBA considera il tasso ufficiale vicino al livello “neutrale” e, nonostante il raffreddamento dell’inflazione, non ha fretta di muoversi.

Sul mercato valutario, il dollaro resta stabile, senza la forza per rafforzarsi in modo strutturale ma anche senza segnali di cedimento netto. L’oro resta elevato a 4.500$, segnalando che la domanda non è speculativa ma difensiva. Il messaggio più chiaro arriva dai metalli, che raccontano un’esigenza di protezione, non di paura estrema, ma di cautela.

In sintesi, il quadro è più coerente di quanto sembri. Negli Stati Uniti, il lavoro rallenta, ma non cede. In Europa, l’inflazione è tornata sotto controllo, ma il prezzo da pagare è una domanda ancora fragile. Il mercato dell’energia conferma questa lettura, con prezzi fermi e nessuna tensione strutturale. Il messaggio di fondo è semplice: non siamo a un punto di svolta, ma in una fase di transizione. Il ciclo non accelera, ma non collassa. È un rallentamento ordinato, poco spettacolare, che premia la gestione del rischio più che la ricerca di grandi trend.