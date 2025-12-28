Economia Usa in Alta Inflazione

L’economia statunitense ha registrato una crescita del 4,3% su base trimestrale, con i prezzi PCE in aumento del 2,8%. Ciò ha suggerito una postura più aggressiva da parte della Fed, ma il raffreddamento del mercato del lavoro e le aspettative per un prossimo Presidente della Fed favorevole a tassi più bassi hanno mantenuto vive le speranze di un taglio dei tassi.

Gli economisti hanno ipotizzato che la Fed possa ridurre i tassi e tollerare un livello di inflazione più elevato. Secondo Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, la Fed potrebbe giocare con tassi d’interesse relativamente bassi e tollerare un po’ di inflazione per gestire i sintomi dei deficit e del debito governativo insostenibili.

I tagli dei tassi Fed ridurrebbero il differenziale tassi USA-Giappone, ma un tasso neutro BoJ inferiore renderebbe i carry trade sullo yen sufficientemente redditizi da sostenere la domanda di asset rischiosi. L’iniziativa di Trump per un Presidente della Fed favorevole a tassi più bassi si allinea con le previsioni di Pandl.

Nel mercato degli ETF US BTC-spot, nonostante l’attenuazione dei timori di un unwind dello yen carry trade e le speranze per tagli dei tassi Fed, la serie di deflussi è stata prolungata per due settimane consecutive, portando BTC al di sotto dei 90.000 USD. I deflussi netti settimanali hanno raggiunto i 589,4 milioni di USD, con iShares Bitcoin Trust che ha registrato deflussi netti per 242,7 milioni di USD e Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund che ha registrato afflussi netti per 110,7 milioni di USD. La domanda per gli ETF US BTC-spot rimane cruciale per l’equilibrio tra domanda e offerta.