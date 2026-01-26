Economia Usa: il sistema americano

La politica dei dazi di Donald Trump sembra difficile da decifrare, poiché il presidente americano usa il protezionismo come arma contro chi si oppone ai suoi obiettivi strategici, convinto di difendere l’industria nazionale nonostante il crescente malcontento tra i cittadini americani per i prezzi alti. Tuttavia, all’interno delle istituzioni statunitensi esiste una corrente di pensiero meno improvvisata, che punta a impostare una nuova direzione economica basata sul cosiddetto “Sistema americano” di economia politica.

Questo approccio è associato a figure come Alexander Hamilton e Abramo Lincoln e ha ispirato anche presidenti del Novecento, da Franklin Delano Roosevelt a John F. Kennedy. Il Rappresentante per il commercio del governo americano, Jamieson Greer, ha presentato queste idee in un discorso a Davos, ripercorrendo lo sviluppo della politica economica americana a partire dal Rapporto sulle manifatture di Hamilton del 1791.

Greer ha sottolineato il ruolo della costruzione di infrastrutture interne e lo sforzo per trasformare il Paese da fornitore di materie prime a potenza industriale, anche attraverso progetti di cooperazione con partner internazionali. Fondamentale in questa narrazione è la critica al modello economico della schiavitù, in cui i grandi proprietari terrieri del Sud scambiavano cotone con gli inglesi in cambio di beni prodotti a basso costo.

Greer ha sostenuto che nel privilegiare la produzione a basso costo, il sistema della globalizzazione ha danneggiato la reale libertà di mercato. A Washington prevale l’idea che sia necessario ristabilire un sistema commerciale più equilibrato, contrastando le nazioni che sfruttano le regole esistenti con pratiche scorrette e riportando al centro il benessere dei lavoratori e dei produttori. La conclusione dell’intervento del rappresentante americano è apparsa debole, mancando un piano chiaro per la promozione dell’economia reale attraverso investimenti in innovazione e infrastrutture.