Da stranotizie
Economia toscana in rallentamento

Nel terzo trimestre del 2025 l’economia toscana mostra segnali di rallentamento pur mantenendo alcuni elementi di tenuta. L’occupazione continua a crescere, ma a ritmi più contenuti rispetto agli anni precedenti, mentre aumentano le differenze tra territori e settori produttivi.

Gli addetti dipendenti in Toscana crescono dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato positivo ma inferiore al 2,2% registrato un anno prima. A sostenere l’occupazione è soprattutto il lavoro a tempo indeterminato mentre le nuove assunzioni rallentano.

La manifattura è il comparto più in difficoltà, in particolare il Made in Italy legato alla moda. Tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature perdono occupati in molte province, con situazioni critiche soprattutto a Prato, Firenze, Pisa, Arezzo e Siena. Tengono invece settori come la cantieristica navale, la meccanica, la farmaceutica, l’alimentare e la produzione di macchinari.

Il terziario privato continua a crescere, ma anche qui il ritmo è più lento rispetto all’anno precedente. I servizi turistici restano in aumento, seppure con un’intensità minore, mentre mostrano maggiore dinamismo il terziario avanzato e i servizi alle imprese.

Le dinamiche occupazionali sono molto diverse da provincia a provincia. Massa-Carrara, Lucca e Pistoia registrano incrementi superiori alla media regionale, grazie soprattutto all’industria e ai settori di specializzazione. Firenze cresce meno rispetto al passato, frenata dalla crisi del comparto moda, parzialmente compensata dai buoni risultati di farmaceutica e meccanica.

Il dato più eclatante riguarda le esportazioni, che nel terzo trimestre del 2025 crescono del 25,5%, a fronte di un 5,3% nazionale. Un risultato però fortemente polarizzato, con i prodotti farmaceutici che più che raddoppiano.

Dopo il recupero post-pandemico dell’anno precedente, il turismo toscano entra in una fase di rallentamento. Nel terzo trimestre dell’anno le presenze calano del 2,8%, con una contrazione marcata della domanda italiana e un indebolimento anche di quella europea. A tenere sono le città d’arte, che restano il prodotto turistico più solido della regione, e le destinazioni montane, in crescita grazie allo sviluppo del turismo esperienziale e outdoor.

