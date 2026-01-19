12.4 C
Economia slovacca nella trappola fiscale

Da stranotizie
Economia slovacca nella trappola fiscale

L’economia slovacca si trova ad affrontare una sfida cruciale nel dibattito sul bilancio statale. Il nodo centrale della questione può essere interpretato alla luce della cosiddetta curva di Laffer, un modello teorico secondo cui l’aumento della pressione fiscale oltre una certa soglia non solo non incrementa il gettito, ma rischia di comprimere l’attività economica e ridurre le entrate complessive dello Stato.

Secondo questa impostazione, esiste un punto oltre il quale tasse più elevate scoraggiano investimenti, consumi e iniziativa imprenditoriale, con effetti negativi sulla crescita. Diverse analisi suggeriscono che questo meccanismo sia già iniziato a manifestarsi in Slovacchia a seguito delle misure di aumento della tassazione adottate dal governo.

Il proseguimento di questa linea politica accresce il rischio che l’economia entri in una “trappola del consolidamento fiscale”, nella quale nuovi aumenti fiscali diventano necessari per compensare una base imponibile che si restringe progressivamente. La sfida per la politica economica slovacca è quindi non solo il rispetto degli obiettivi di bilancio, ma anche la capacità di evitare che la pressione fiscale finisca per soffocare la crescita, compromettendo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Articolo precedente
Ucraina verso la fine della guerra con la Russia
