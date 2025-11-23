La situazione in Russia appare sempre più difficile a causa della guerra con l’Ucraina. La gente è stanca e vorrebbe tornare a vivere come prima, ma le difficoltà quotidiane stanno aumentando rapidamente. Secondo un sondaggio, solo il 27% dei russi ritiene che tra 6 mesi-un anno si vivrà meglio. Le vendite di anti-depressivi sono in aumento, con un passaggio da 13 milioni di confezioni a 16,1 milioni.

I problemi economici sono evidenti, con un tasso di inflazione ufficialmente al 6,5-7%, ma percepito dalla gente come del 12,6%. La sensazione diffusa è che i soldi in Russia siano finiti e che le tasse siano state alzate per colmare i buchi nel bilancio. L’aumento del 10% del costo dei servizi abitativi è stato rimandato a dopo le elezioni dell’ottobre 2026. Inoltre, entro 12 mesi, si rischia in Russia una grave crisi bancaria.

I russi attendono notizie e decisioni dei leader, evitando di parlare pubblicamente del conflitto in corso. Solo con persone ben conosciute si fanno brevi accenni, ma nessuno si lascia andare. Alcuni ritengono che trattare con gli occidentali sia sempre un errore e che, se non ci fossero gli americani di mezzo, sarebbero già a Kiev. Tuttavia, secondo Adelina Panina, l’operazione militare speciale in Ucraina è nella sua fase conclusiva e tutto finirà con un accordo finale che sorprenderà i Paesi europei.