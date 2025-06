Economia russa in crisi: rischio recessione imminente

L’economia russa si trova in una situazione critica, avvicinandosi a una recessione. Durante il Forum Economico di San Pietroburgo, il ministro dello Sviluppo Economico, Maxim Reshetnikov, ha sottolineato che la situazione economica attuale mostra segnali di un raffreddamento significativo. Ha evidenziato che la percezione dei leader aziendali indica che il Paese è sull’orlo di una recessione. In risposta, il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, ha minimizzato tali affermazioni, definendo il contesto come un “raffreddamento” naturale dell’economia.

La governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, ha spiegato che l’economia sta uscendo da un periodo di crescita eccessiva, caratterizzato da un aumento della domanda che ha superato l’offerta, portando a surriscaldamento e inflazione. Nabiullina ha riconosciuto anche la questione della carenza di manodopera come problematicità centrale.

Secondo i dati di Rosstat, nel primo trimestre dell’anno il PIL è cresciuto dell’1,4%, inferiore alle previsioni. I rischi economici sono in aumento, nonostante gli sforzi della Banca centrale e del governo per mitigare gli impatti delle sanzioni internazionali. Nel maggio scorso, è stata approvata una spesa straordinaria di 826 miliardi di rubli, alimentata da entrate imprevisti, ma l’inflazione e il rallentamento economico potrebbero compromettere questa strategia.

Infine, per il bilancio del 2025, si prevede un’inflazione del 7,6%, cifra destinata a essere ristrutturata al ribasso. Si prevede un deficit di bilancio che potrebbe oscillare tra 2 e 3 trilioni di rubli.

Fonte: tg24.sky.it