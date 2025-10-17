18.3 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Economia

Economia non osservata in Italia: sommerso e illegalità in crescita

Da stranotizie
Economia non osservata in Italia: sommerso e illegalità in crescita

Nel 2023, secondo i dati Istat, il valore totale dell’economia non osservata in Italia è stato di 217,5 miliardi di euro, con un incremento del 7,5% rispetto all’anno precedente. Questa economia, che rappresenta il 10,2% del Pil, include attività che sfuggono ai controlli fiscali e statistici. Essa si suddivide in economia sommersa, cioè attività regolari non dichiarate, ed economia illegale, relativa a beni e servizi vietati dalla legge. L’economia sommersa comprende sotto-dichiarazione dei ricavi, compensi non dichiarati e uso di lavoro irregolare, mentre l’illegale include traffico di droga, prostituzione e contrabbando.

L’economia sommersa è la componente principale, con 197,6 miliardi di euro, corrispondente al 9,2% del Pil. Di questo totale, circa 108 miliardi provengono da sotto-dichiarazioni e 77 miliardi da lavoro irregolare. In aggiunta, ci sono circa 12,2 miliardi da componenti minori come affitti non dichiarati e mance. Le attività illegali generano 20 miliardi di euro, circa lo 0,9% del Pil, con la maggior parte proveniente dal traffico di stupefacenti.

Nel 2023, il lavoro irregolare ha coinvolto oltre 3 milioni di persone, con un incremento di 145mila unità rispetto all’anno precedente. Il tasso di irregolarità, che confronta i lavoratori non regolari con il totale degli occupati, è salito al 12,7%, riscontrando un aumento del lavoro non dichiarato. I settori più colpiti includono servizi alla persona, commercio, trasporti e costruzioni, mentre in agricoltura la quota di lavoro non regolare è del 17,6%.

L’incidenza dell’economia sommersa varia per settore: nei servizi alla persona è del 32,4%, nel commercio e ristorazione è del 18,8%, e nelle costruzioni del 16,5%. Al contrario, è più bassa nella produzione industriale e nei servizi professionali, indicando un maggiore rischio di irregolarità nelle attività direttamente rivolte ai consumatori.

Articolo precedente
Nuove Potenze Ferrari in F1: Scopri il Motore 2026
Articolo successivo
Vertice Trump-Putin a Budapest: segnali di pace tra potenze
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.