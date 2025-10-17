Economia non osservata in Italia: sommerso e illegalità in crescita

Nel 2023, secondo i dati Istat, il valore totale dell’economia non osservata in Italia è stato di 217,5 miliardi di euro, con un incremento del 7,5% rispetto all’anno precedente. Questa economia, che rappresenta il 10,2% del Pil, include attività che sfuggono ai controlli fiscali e statistici. Essa si suddivide in economia sommersa, cioè attività regolari non dichiarate, ed economia illegale, relativa a beni e servizi vietati dalla legge. L’economia sommersa comprende sotto-dichiarazione dei ricavi, compensi non dichiarati e uso di lavoro irregolare, mentre l’illegale include traffico di droga, prostituzione e contrabbando.

L’economia sommersa è la componente principale, con 197,6 miliardi di euro, corrispondente al 9,2% del Pil. Di questo totale, circa 108 miliardi provengono da sotto-dichiarazioni e 77 miliardi da lavoro irregolare. In aggiunta, ci sono circa 12,2 miliardi da componenti minori come affitti non dichiarati e mance. Le attività illegali generano 20 miliardi di euro, circa lo 0,9% del Pil, con la maggior parte proveniente dal traffico di stupefacenti.

Nel 2023, il lavoro irregolare ha coinvolto oltre 3 milioni di persone, con un incremento di 145mila unità rispetto all’anno precedente. Il tasso di irregolarità, che confronta i lavoratori non regolari con il totale degli occupati, è salito al 12,7%, riscontrando un aumento del lavoro non dichiarato. I settori più colpiti includono servizi alla persona, commercio, trasporti e costruzioni, mentre in agricoltura la quota di lavoro non regolare è del 17,6%.

L’incidenza dell’economia sommersa varia per settore: nei servizi alla persona è del 32,4%, nel commercio e ristorazione è del 18,8%, e nelle costruzioni del 16,5%. Al contrario, è più bassa nella produzione industriale e nei servizi professionali, indicando un maggiore rischio di irregolarità nelle attività direttamente rivolte ai consumatori.