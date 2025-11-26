Economia messicana vicina a zero

La Banca del Messico ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per l’economia messicana, portandole vicino allo zero. Il consiglio direttivo dell’istituto punta sulla debolezza economica del Paese per favorire il ritorno dell’inflazione verso l’obiettivo prefissato.

Nel rapporto sul terzo trimestre, la banca centrale ha previsto che il prodotto interno lordo della seconda economia più grande dell’America Latina crescerà solo dello 0,3% quest’anno, in calo rispetto alla previsione dello 0,6% del trimestre precedente. La banca ha confermato la stima di una crescita dell’1,1% per il prossimo anno.

La banca ha leggermente aumentato le proiezioni sull’inflazione media annua di fondo per l’ultimo trimestre del 2025 e per i primi due trimestri del 2026. Sono state riviste al rialzo anche le previsioni sull’inflazione generale per i primi due trimestri del 2026.

Tuttavia, la banca centrale prevede ancora che l’inflazione generale e quella di fondo raggiungeranno l’obiettivo del 3% entro il terzo trimestre del 2026. La banca ha ridotto il tasso di riferimento di quattro punti percentuali dall’inizio del ciclo di allentamento monetario. Il consiglio direttivo ha effettuato l’undicesimo taglio consecutivo, portando il tasso giù di 25 punti base al 7,25%, il livello più basso dal maggio 2022.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo ha giustificato la riduzione citando il successo nel riportare l’inflazione generale a meno di un punto percentuale dall’obiettivo del 3%. L’inflazione generale annua si è attestata al 3,61%. Il consiglio ha inoltre evidenziato la debolezza dell’economia messicana, che secondo alcuni membri continuerà probabilmente a esercitare pressioni al ribasso sull’inflazione.