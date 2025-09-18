Economia Marche: preoccupazioni per futuro dopo cessione Api

Matteo Ricci critica aspramente la giunta regionale e il presidente Francesco Acquaroli riguardo alla vendita dell’azienda Api, ora in mano a un fondo controllato dal governo azero. Ricci evidenzia l’importanza di questa impresa, che impiega oltre mille persone, e sottolinea che l’assenza del governo regionale è particolarmente grave. Il suo primo passo sarà dialogare con i nuovi acquirenti per comprendere le loro vere intenzioni.

Ricci interviene in una piazza Libertà di Pesaro affollata, insieme al presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, e alla segretaria Elly Schlein, entrambi accolti con entusiasmo dal pubblico. Ricci sottolinea che, diversamente da tre anni fa, il centrosinistra è ora unito. La Schlein critica le promesse non mantenute da Meloni e Acquaroli e afferma che il partito sta presentando proposte concrete e alternative, focalizzandosi su temi come la sanità, l’economia e il lavoro, che suscitano grandi applausi.

Matteo Ricci promette di ridurre a metà le liste di attesa nella sanità e di investire nei giovani, incentivando il loro ritorno o permanenza nelle Marche. Conclude il suo intervento lanciando un appello ai militanti e sostenitori, sottolineando che l’esito delle prossime elezioni dipenderà da pochi voti e che ogni elettore avrà un ruolo fondamentale nel determinare chi governerà la regione.