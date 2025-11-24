Economia Malta in crescita

La forza lavoro di Malta ha raggiunto livelli senza precedenti, grazie soprattutto all’aumento dell’occupazione tra le donne maltesi e le persone più anziane. Secondo un rapporto della Banca Centrale, l’ultimo decennio ha visto il maggiore incremento di lavoratori maltesi mai registrato, pari alla crescita complessiva dei trent’anni precedenti.

Il cambiamento più significativo riguarda le donne maltesi, con un aumento del 25% dell’occupazione tra le donne sotto l’età pensionabile tra il 2013 e il 2023. Ciò è stato possibile grazie a riforme come l’introduzione del servizio gratuito di assistenza all’infanzia, che ha permesso alle madri più giovani di evitare lunghe interruzioni di carriera. Anche le donne più anziane sono rimaste al lavoro più a lungo grazie ai cambiamenti nel sistema pensionistico.

I lavoratori maltesi si sono spostati verso settori a maggiore qualificazione, come servizi professionali, pubblica amministrazione, istruzione, sanità, finanza e ICT. I settori tradizionali, come manifattura, costruzioni, commercio al dettaglio, trasporti, alloggio e ristorazione, sono diventati fortemente dipendenti dalla manodopera straniera.

Tuttavia, il rapporto avverte che Malta si sta avvicinando al limite del potenziale di crescita dell’offerta di lavoro tra le generazioni più giovani. La crescita futura dipenderà dal miglioramento delle competenze dei lavoratori più anziani per soddisfare la domanda nei settori ad alto valore aggiunto, altrimenti il Paese rischia di aumentare ulteriormente la propria dipendenza dalla manodopera straniera.