Economia Lombardia favorisce export verso Arabia Saudita Brasile India Singapore e USA

La Regione Lombardia ha lanciato il bando “Export su Misura” per offrire strumenti concreti alle micro, piccole e medie imprese lombarde che intendono accedere ai mercati esteri di Arabia Saudita, Brasile, India, Singapore e Stati Uniti d’America. Il progetto, realizzato in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Italia, mette a disposizione percorsi integrati di formazione, preparazione tecnica e missioni economiche all’estero.

Le imprese potranno partecipare a corsi formativi online dedicati a ogni mercato target, con contenuti che includono procedure doganali, barriere normative, aspetti legali e contrattuali, logistica internazionale e sistemi di pagamento. Ogni impresa ammessa al progetto riceverà un piano di internazionalizzazione su misura, elaborato sulla base di analisi di mercato e tendenze di consumo.

Il programma prevede anche missioni imprenditoriali nei cinque Paesi target, con incontri B2B mirati e ricerca partner personalizzata. Le missioni offriranno alle aziende un accesso diretto ai mercati, facilitando l’avvio di contatti commerciali qualificati e la definizione di possibili collaborazioni. A conclusione delle missioni, è previsto un servizio strutturato di follow-up per sostenere le imprese nella gestione dei contatti e nello sviluppo delle opportunità emerse.

Le imprese interessate potranno presentare domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma WebTelemaco di InfoCamere, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito di Unioncamere Lombardia. Le candidature potranno essere inviate in due finestre temporali, in base al percorso prescelto.