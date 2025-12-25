Economia Italiana

La mostra “Body Sign” è una personale delle artiste VALIE EXPORT e Ketty La Rocca, curata da Andrea Maurer e Alberto Salvadori, che sarà ospitata alla Galleria Thaddaeus Ropac di Milano fino al 28 febbraio 2026. La mostra presenta una selezione di opere storiche, tutte vintage, in cui la qualità prevale sulla quantità. Il percorso espositivo restituisce la densità storica e concettuale delle due ricerche senza enfasi, ma con una cura che invita a un’osservazione lenta e consapevole.

Il curatore Alberto Salvadori spiega che la scintilla per la mostra è nata riflettendo su VALIE EXPORT come figura unica nel contesto viennese, un’artista che ha fatto del linguaggio e del corpo una pratica artistica centrale, affrontando questioni importanti nell’alveo di una cultura e di un’identità femministe. Questi temi trovano una forte risonanza nel lavoro di Ketty La Rocca, anch’essa impegnata su corpo e linguaggio. Entrambe le artiste hanno utilizzato il linguaggio, il corpo, la fotografia, il video, la performance, e hanno lavorato sulla dimensione concettuale attraverso una forte componente tattile e scultorea.

Andrea Maurer aggiunge che VALIE EXPORT e Ketty La Rocca hanno sviluppato pratiche fortemente analitiche, radicate in un rapporto diretto e concreto con i media con cui lavoravano. Hanno utilizzato il proprio corpo come agente attivo della rappresentazione, smontando i dispositivi con le proprie mani e ricomponendoli secondo nuove configurazioni. Questo rifiuto di accettare un ordine dato come immutabile è un gesto sovversivo, che si tratti di un ordine simbolico, linguistico o inscritto nel funzionamento dei media e degli apparati tecnici. Entrambe le artiste hanno dichiarato il corpo complice del concettuale, mettendo in luce l’instabilità di ogni ordine “prescritto” e rivelando come il potere operi attraverso il linguaggio.