Economia italiana: ricerca di un miliardo tra polemiche e tasse

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta affrontando un crescente dissenso riguardo all’articolo 18 della manovra, che prevede un aumento della tassazione sui dividendi per le società con partecipazioni inferiori al 10%. Tra i principali oppositori c’è Forza Italia, rappresentata da Maurizio Casasco, che ha avvertito che questa norma comporterebbe una doppia tassazione sugli utili, superando la soglia massima di imposizione fiscale fissata. Ciò potrebbe compromettere l’attrattività per gli investitori stranieri, penalizzando in particolare le piccole e medie imprese.

Oltre a questo, cresce l’urgenza di reperire nuove risorse per finanziare la manovra, che complessivamente ammonta a 18,7 miliardi. Si stima che la norma sulla tassazione dei dividendi potrebbe generare circa un miliardo all’anno per tre anni. Fratelli d’Italia ha indicato che la legge di Bilancio potrebbe essere modificata in Parlamento, mantenendo invariati i saldi, mentre Casasco ha suggerito di esplorare altre misure, come la rivalutazione dei beni d’impresa e dell’oro, oltre alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Le assicurazioni sono state colpite marginalmente dalla manovra, con un aumento dell’Irap che genera un gettito tra 150 e 200 milioni. Ci si aspetta un possibile intervento sull’imposta di bollo sulle polizze unit linked e sull’aumento della tassazione delle polizze auto per infortuni del conducente. Questo ultimo intervento, se applicato retroattivamente, potrebbe anche generare un introito stimato di un miliardo, ma le compagnie assicurative si oppongono.

Infine, il governo intende aumentare la flat tax a 300 mila euro per i super-ricchi che si trasferiscono in Italia, un cambiamento che potrebbe scoraggiare nuovi investimenti a causa dell’incertezza normativa.