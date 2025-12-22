Economia italiana: Intesa Sanpaolo guarda all’AI

Il wealth management del gruppo Intesa Sanpaolo si prepara ad affrontare il prossimo anno in un contesto di mercati ancora costruttivo ma più complesso. Tommaso Corcos, responsabile della Wealth Management Divisions del gruppo, afferma che gli investimenti massicci nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale non sono una bolla, ma l’infrastruttura da cui nasceranno i nuovi campioni globali.

La visione di Corcos si è rafforzata anche guardando all’Asia, dove ha notato un’accelerazione del livello tecnologico e una disponibilità di capitale, di materiale e di risorse umane di altissima qualità. L’Asia ha un modello diverso da quello americano, dove i cinesi spingono l’AI in tutti i settori chiave, mentre gli americani sono più concentrati sulle piattaforme.

Corcos definisce il prossimo anno come “straordinariamente positivo” nonostante il contesto geopolitico complesso e la competizione globale aspra. I mercati hanno fatto meglio del previsto e la sorpresa maggiore è arrivata dall’Europa, dove le borse hanno sovraperformato anche Wall Street.

Tuttavia, Corcos riconosce che alcuni mercati sono costosi e i multipli sono elevati, soprattutto negli Stati Uniti, dove c’è maggiore visibilità sulla crescita. Invita a prepararsi a una fase meno lineare, con possibili correzioni anche violente, ma il trend di fondo resta sano.

I rischi principali sono un ritorno dell’inflazione e il posizionamento degli investitori, con livelli di liquidità bassi che possono amplificare eventuali correzioni. Corcos guarda con favore alla dinamica dei titoli italiani, con lo spread del Btp sotto i 70 punti base, e sottolinea l’importanza della liquidità per il sistema, con circa il 30% delle attività finanziarie degli italiani in liquidità.

La strategia del gruppo si gioca su questo terreno, con un focus sulla crescita internazionale e sul rafforzamento delle sinergie interne. Il nuovo piano industriale prevede pilastri fondamentali come previdenza, protezione e consulenza integrata, perché la capacità di accompagnare clienti e imprenditori con una visione a 360 gradi farà la differenza in un contesto complesso come quello attuale.