Economia italiana in crescita

Da stranotizie
Economia italiana in crescita

L’industria italiana sta vivendo un momento di crescita e competitività, grazie a una maggiore qualità dei prodotti e a una riduzione dei costi del lavoro. Secondo il Centro studi di Confindustria, le imprese italiane stanno conquistando spazi rispetto a quelle di altre economie, come la Francia e la Germania, con un aumento dell’export del 2,4% annuo.

La manifattura italiana è il pilastro dell’economia del paese, coprendo oltre il 95% delle esportazioni e quasi la metà del valore complessivo. I settori più rappresentativi sono la meccanica strumentale, il tessile, l’abbigliamento e le pelli, gli alimentari e le bevande, la farmaceutica e l’industria automobilistica. La manifattura italiana ha generato un surplus commerciale di circa 120 miliardi di euro all’anno, pari al 9,5% della produzione manifatturiera.

La manifattura italiana è l’ottava al mondo e la seconda in Europa, coprendo il 15% del Pil e il 35% degli investimenti complessivi. I salari nel settore manifatturiero sono più alti del 20% rispetto a quelli dei servizi e dell’8,3% rispetto al pubblico impiego. Tuttavia, l’industria italiana deve affrontare alcuni freni, come i costi dell’energia e la necessità di aumentare la produttività del lavoro. Il 92% delle industrie lamenta gli alti costi dell’energia, che sono ancora sopra la media del 2018-2019.

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

