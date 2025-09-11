Economia italiana: fragilità e sfide per la crescita sostenibile

Nonostante alcuni segnali positivi riguardo all’occupazione e ai conti pubblici, l’economia italiana continua a incontrare difficoltà nel suo sviluppo. La crescita resta debole, influenzata da una produttività stagnante e da sfide strutturali persistenti.

Nel secondo trimestre del 2025, il PIL italiano ha registrato un calo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, segnando il primo decremento da due anni e evidenziando la fragilità della ripresa. Questo calo è principalmente il risultato di una diminuzione della domanda estera, legata alla debolezza dei principali partner commerciali e alle incertezze geopolitiche. Le esportazioni di beni sono scese del 2,2%, mentre i consumi delle famiglie rimangono stagnanti, ostacolati dalla mancanza di fiducia e da un potere d’acquisto che fatica a riprendersi.

D’altra parte, gli investimenti, incentivati dai fondi europei del piano Next Generation EU, rappresentano una nota positiva. L’Italia, il primo beneficiario del programma, ha già ricevuto 122 miliardi di euro, pari al 63% delle risorse totali assegnate. Questi fondi sono destinati a riforme strutturali e investimenti in settori strategici come la digitalizzazione e la transizione ecologica.

Il mercato del lavoro ha mostrato un miglioramento, con un tasso di disoccupazione al 6% e un tasso di occupazione al 62,8%. Tuttavia, gran parte della nuova occupazione si concentra in settori a bassa produttività, principalmente per lavoratori over 50, contribuendo a un calo della produttività pro capite.

I conti pubblici hanno registrato un miglioramento, con un disavanzo pubblico che si è ridotto al 3,4% del PIL, grazie a misure di rigore fiscale. Tuttavia, il debito rimane elevato e i margini di manovra fiscale sono limitati. La situazione richiede attenzione, poiché l’Italia affronta fragilità strutturali che ostacolano un potenziale di crescita sostenibile.