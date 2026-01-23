Economia italiana e governance

Lo scenario internazionale mostra segnali di grande tensione, con avvenimenti che assumono tratti inediti. Questo scenario potrebbe avere un impatto significativo sulla governance delle imprese, costringendo i board a muoversi in un contesto di incertezza e a reagire di conseguenza. Il rischio geopolitico potrebbe diventare una “nuova normalità” per i consigli di amministrazione.

Per affrontare queste sfide, è fondamentale comprendere come il rischio geopolitico viene percepito, valutato e integrato nella vita delle imprese. Recentemente, Nedcommunity, l’associazione italiana di amministratori indipendenti ed esperti di governance, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e della comunità finanziaria per discutere questo tema.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, ha sottolineato la necessità di una regolamentazione secondaria che possa adattarsi velocemente alla geopolitica. Ha anche evidenziato la strutturale lentezza del sistema normativo italiano, che può diventare un ostacolo in un contesto di rapida evoluzione geopolitica.

In questo scenario, i board delle imprese sono chiamati a rafforzare il proprio ruolo strategico per guidare le imprese con visione, responsabilità e capacità di anticipare il rischio. La governance delle imprese dovrà essere più consapevole e flessibile per affrontare le sfide poste dalla geopolitica.

Gli esperti hanno anche discusso delle possibili misure da mettere in campo per gestire al meglio i rischi e le opportunità derivanti dagli scenari geopolitici. emersa la necessità di una regolamentazione che garantisca la flessibilità necessaria per correre alla velocità della geopolitica e di una maggiore consapevolezza da parte dei board delle imprese.