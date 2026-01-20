Economia italiana cerca sviluppo

L’intervento di Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, all’Università di Messina, offre una rappresentazione dell’economia italiana che merita una riflessione più approfondita. Il governatore ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani e sul capitale umano, e ha anche commentato la situazione economica italiana, contraddistinta da un lato dal debole sviluppo e dall’altro dall’esuberanza finanziaria.

Secondo Panetta, la politica fiscale e la crescita dell’occupazione hanno compensato la perdita di potere d’acquisto delle famiglie, che non hanno quindi né guadagnato né perso grazie alle politiche pubbliche. Ciò ha portato a confutare la tesi del “fiscal drag” sostenuta da Maurizio Landini, leader della CGIL, secondo cui l’inflazione avrebbe aumentato l’imposizione fiscale sul salario nominale, mentre quello reale si riduceva.

Inoltre, Panetta ha affermato che insistere sul “salario minimo” non ha molto senso, in quanto i salari bassi sono tipici dei settori a bassa produttività e imporre un salario maggiore potrebbe portare al fallimento di molte aziende. Un sindacato moderno dovrebbe quindi concentrarsi su settori ad alta produttività per negoziare salari più alti e stimolare l’economia.

La debolezza della domanda interna è un problema che fatica a trainare il Pil, e Panetta sostiene che la produttività ristagna da un quarto di secolo e la capacità di innovare è distante dai paesi alla frontiera tecnologica. Ciò si traduce in una dinamica dei redditi e dei salari debole e spiega la debolezza della domanda interna.

I dati indicano che l’Italia è cresciuta a un tasso medio dello 0,2% tra il 2009 e il 2019, e dell’1,1% nei successivi cinque anni, ma secondo il FMI, nel prossimo sessennio l’Italia crescerebbe a un tasso medio dello 0,67%, contro l’1,22% della zona euro. La Banca d’Italia ha inoltre rilevato che nel terzo trimestre del 2025 l’avanzo di conto corrente è stato pari a 8,8 miliardi di euro e la posizione netta sull’estero dell’Italia era creditoria per 297,6 miliardi.

Tutto ciò dimostra che l’economia italiana non solo tiene nonostante le turbolenze internazionali, ma accumula anche risorse che però non riesce a utilizzare per il proprio sviluppo interno. La contraddizione tra debole sviluppo e esuberanza finanziaria va risolta con una politica economica attiva che rompa il circolo vizioso, ma ciò richiede un programma di medio periodo e una stabilità istituzionale che al momento non si vede.