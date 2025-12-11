Economia Italia: trasporto pubblico locale in ripresa

Sono stati presentati a Palermo i dati raccolti nella settima edizione del rapporto Asstra – Intesa Sanpaolo “le performance delle imprese di trasporto pubblico locale”. Il valore della produzione delle aziende di tpl aumenta del 4% rispetto all’anno precedente, nonostante la ripresa della domanda sia stata graduale e con dinamiche differenziate a livello territoriale, per modalità di trasporto e tipologia di servizio.

La domanda di trasporto pubblico locale continua a crescere, seppur con un ritmo più lento rispetto alle previsioni, e si attesta a -10% rispetto al 2019, rispecchiando i nuovi stili di mobilità. L’incidenza dei costi operativi risulta in calo grazie alla progressiva riduzione sia dei costi per acquisti sia del costo del lavoro. Il margine operativo lordo delle aziende di tpl risulta in crescita, aumenta all’8,8%, mentre le previsioni sui dati finali stimano un incremento del valore della produzione del 2% e del 1,9% dei costi operativi.

Le aziende di trasporto stanno proseguendo nel rinnovo delle flotte autobus, che sono passate da una età media di 12,1 anni a 9,4 anni, e hanno registrato un aumento di nuovi bus a basse o a zero emissioni. Gli investimenti materiali sono stati il 12,6% del valore della produzione. Le tariffe continuano a costituire un’importante criticità per il settore, crescono, ma molto meno dell’inflazione. Tra il 2016 e il 2025, con l’inflazione cresciuta del 25,2%, la tariffa media ha registrato un aumento del 12,5%.