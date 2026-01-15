Economia in Umbria, occupazione in aumento

Il programma “Time out” va in onda oggi dalle ore 11 su Radio Corriere dell’Umbria. Il vicedirettore del Gruppo Corriere, Alfredo Doni, e la giornalista Paola Costantini commenteranno e approfondiranno le notizie in primo piano, come l’occupazione che è in aumento nel cratere sisma e la richiesta di assoluzione per Marini. Sarà inoltre trattato l’allarme sicurezza a Terni, dove il prefetto ha disposto una stretta sulla movida.

Per ascoltare il programma, è possibile sintonizzarsi su Radio Corriere dell’Umbria attraverso varie piattaforme: in autoradio nelle frequenze DAB+ nelle province di Perugia e Terni, cercando “CORRIERE UMBRIA”; sull’app di Radio Corriere dell’Umbria, disponibile su App Store e Google Play; direttamente sul sito di Radio Corriere dell’Umbria; o sull’app TuneIn, disponibile per smartphone e tablet.

È inoltre possibile ascoltare tutte le puntate in formato podcast. Per segnalazioni o domande agli ospiti, è possibile inviare un messaggio WhatsApp o scrivere a [email protected].