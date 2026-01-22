Economia in Puglia

9.7 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Eugenio Di Sciascio, ha dichiarato che la volontà di sostenere Natuzzi nel superamento delle difficoltà congiunturali è forte, ma è importante chiarire che il supporto regionale può avvenire solo entro i confini normativi esistenti. Ciò è emerso durante i tavoli tecnici convocati dalla task force Occupazione presieduta da Leo Caroli, che hanno visto la partecipazione del patron dell’azienda Pasquale Natuzzi, della struttura tecnica dell’assessorato, Arpal e Puglia Sviluppo.

L’obiettivo di questi incontri è definire con chiarezza il “campo da gioco” e le regole condivise, evitando equivoci o aspettative non realistiche. Un focus è stato fatto sull’approfondimento degli strumenti regionali a sostegno dell’occupazione e per un rilancio dell’impresa. La priorità della Regione è la salvaguardia dell’occupazione e del lavoro, che deve essere dignitoso, di qualità, non precario o relegato in condizioni inaccettabili.

Natuzzi ha assunto l’impegno ad elaborare nuove linee guida per un progetto industriale da presentare ai sindacati, che dovrà specificare due punti fondamentali: non è possibile chiudere i due stabilimenti e non si può dismettere il progetto di reshoring. Una nuova riunione tra Regione e sindacati è prevista per il 27 gennaio in vista della cabina di regia programmata a Roma.

