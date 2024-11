Economia, imprese, Ucraina e lavoro al centro

Oggi, mercoledì 20 novembre, si tiene il question time nell’Aula di Montecitorio, trasmesso in diretta da Rai Parlamento. Durante l’incontro, quattro ministri risponderanno a interrogazioni riguardanti economia, imprese, la situazione in Ucraina e il lavoro.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a un’interrogazione sulla situazione delle misure a favore dei lavoratori dipendenti, confrontando quanto previsto per il periodo d’imposta 2022, un tema sollevato dal deputato Foti di Fratelli d’Italia.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affronterà interrogazioni relative a diverse tematiche. Tra queste, si parlerà della fruibilità degli incentivi nel piano “Transizione 5.0”, richiesta da Peluffo del Partito Democratico. Urso dovrà anche rispondere riguardo alle iniziative per il settore automobilistico, concentrandosi sui piani industriali di Stellantis e sulla promozione della produzione di veicoli in Italia, come evidenziato da Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra. Infine, si discuterà la predisposizione di una legge annuale per le piccole e medie imprese, sollecitata da Lupi di Nuovo Moderati.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponderà a un’interrogazione che concerne l’impegno militare ed economico in supporto all’Ucraina, tenendo conto della minaccia nucleare e degli sviluppi nell’arena internazionale, come richiesto da Faraone di Italia Viva.

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, si occuperà di interrogazioni sulle iniziative per l’inclusione sociale e lavorativa delle donne vittime di violenza, con un focus sul sostegno per l’indipendenza economica, sollevato da Tenerini di Forza Italia. Altre questioni riguarderanno le misure strutturali per contrastare la povertà, con particolare attenzione alla situazione dei minori, richiesta da Ricciardi del Movimento 5 Stelle. La ministra dovrà anche spiegare le iniziative per evitare discriminazioni agli agenti di assicurazione legate all’agevolazione “decontribuzione Sud”, come chiesto da D’Alessio di Azione, e per continuare il rilancio dei fringe benefits, sollecitato da Nisini della Lega.