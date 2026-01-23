Economia globale in transizione a Davos

All’apertura del World Economic Forum di Davos, emerge un quadro di un’economia globale in una fase di transizione instabile, in cui crescita, sicurezza e geopolitica sono sempre più interdipendenti. L’edizione di quest’anno si svolge in un contesto segnato da conflitti irrisolti, rallentamento disomogeneo delle economie avanzate e frammentazione delle relazioni internazionali, che mette in discussione alcuni dei pilastri dell’ordine economico degli ultimi decenni.

Il clima a Davos è meno fiducioso rispetto al passato, con una globalizzazione ristrutturata e catene del valore accorciate. Le politiche industriali sono più interventiste e c’è una crescente attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti, ridefinendo le strategie di governi e imprese. L’economia diventa uno strumento di competizione strategica, attraverso dazi, sussidi, restrizioni tecnologiche e controllo degli investimenti esteri, con effetti sulla crescita e sugli equilibri commerciali.

Il Forum individua nello scontro geoeconomico uno dei principali rischi, con tensioni tra grandi aree economiche che si estendono alla tecnologia, all’energia e alle materie prime critiche. Il risultato è un sistema globale meno efficiente, ma percepito come più sicuro dalle principali potenze. I Paesi a economia più aperta devono ricalibrare le proprie strategie per evitare marginalizzazioni.

A Davos si discute anche delle fragilità interne alle economie avanzate, come la polarizzazione sociale, alimentata da disuguaglianze persistenti e incertezza sul futuro del lavoro. L’avanzata dell’intelligenza artificiale e dell’automazione promette guadagni di produttività, ma solleva interrogativi sulla distribuzione dei benefici e sulla tenuta dei sistemi di welfare.

Il cambiamento climatico resta una variabile di fondo che influenzerà politiche fiscali, investimenti e strategie industriali. Eventi estremi, transizione energetica e costi dell’adattamento climatico si intrecciano con la necessità di contenere il debito pubblico e sostenere la competitività. Il Forum sottolinea come la sfida non sia più solo ambientale, ma eminentemente economica, richiedendo coordinamento internazionale in un momento in cui la cooperazione appare fragile.

Davos è uno spazio di confronto e tensione tra due visioni del futuro: un’economia più frammentata e difensiva o la consapevolezza che problemi sistemici, come la stabilità finanziaria e il clima, difficilmente possono essere affrontati in modo isolato. Il nodo centrale resta la capacità delle élite politiche ed economiche di governare questa transizione, evitando che la competizione strategica degeneri in un fattore permanente di instabilità. Il Forum non offre soluzioni immediate, ma restituisce una fotografia nitida di un mondo in cui l’economia globale non è più soltanto una questione di crescita, bensì di equilibrio tra sicurezza, sostenibilità e coesione sociale.