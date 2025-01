Economia: Fmi rivede al ribasso le stime del Pil italiano per il 2025 e al rialzo per il 2026

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha aggiornato le proprie previsioni di crescita economica per l’Italia, rivedendo leggermente al ribasso il prodotto interno lordo (PIL) per il 2025, portandolo a +0,7%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime precedenti. Al contrario, per il 2026 l’Fmi ha migliorato la previsione di crescita, incrementandola dello 0,2% a +0,9%. Le nuove previsioni economiche del Fondo includono anche una revisione al ribasso per la Germania e la Francia. Per quanto riguarda l’economia tedesca, il Fmi prevede una crescita dello 0,3% nel 2025, che rappresenta una diminuzione di 0,5 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. Per il 2026, la crescita del PIL tedesco è stimata all’1,1%, con una riduzione dello 0,3% rispetto alle previsioni passate.

Analizzando la situazione della Francia, si prevede un aumento del PIL pari a +0,8% nel 2025, che è di 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle aspettative iniziali. Per il 2026, la crescita francese è stimata all’1,1%, con una diminuzione dello 0,2% rispetto alle previsioni precedenti. Le revisioni al ribasso delle previsioni di crescita per questi tre paesi europei indicano una generale stagnazione economica che potrebbe riflettere varie sfide economiche e strutturali.

Il contesto globale e le dinamiche interne ai vari paesi possono influenzare significativamente queste stime. Le previsioni del Fmi servono a fornire un quadro utile per le decisioni politiche e strategiche, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, la crescita debole prevista in questi paesi, particolarmente in Germania e Francia, potrebbe avere impatti sulle economie dell’area euro, oltre che sul mercato globale.

Queste revisioni potrebbero segnalare la necessità di adeguate politiche fiscali e monetarie per stimolare la crescita e affrontare le sfide economiche che i diversi paesi potrebbero affrontare nel prossimo futuro. In tal senso, è cruciale un monitoraggio continuo delle performance economiche e l’adozione di misure appropriate per sostenere la crescita e la stabilità economica.