Economia: dollaro USA vicino ai minimi

Il dollaro statunitense si è mantenuto in un intervallo indeciso vicino ai minimi recenti a causa della bassa volatilità e delle deboli condizioni commerciali dovute alla festività del Ringraziamento. Le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi da parte della Federal Reserve persistono.

L’indice del dollaro statunitense non ha avuto una chiara direzione e si è attestato nella zona 99,40 a causa dell’inattività dei mercati statunitensi. Nel calendario statunitense sono previsti il PMI manifatturiero ISM, la spesa per l’edilizia e il PMI manifatturiero globale S&P finale.

La coppia EUR/USD ha oscillato tra guadagni e perdite vicino alla regione di 1,1600 dopo tre progressi giornalieri consecutivi. Saranno pubblicati il rapido taso di inflazione della Germania, le vendite al dettaglio e l’indagine della BCE sulle aspettative di inflazione al consumo.

La coppia GBP/USD ha faticato a continuare il suo trend rialzista, raggiungendo una discreta resistenza a 1,3270 dopo cinque giorni consecutivi di guadagni. I prezzi delle case a livello nazionale saranno l’unica pubblicazione nel Regno Unito.

La coppia USD/JPY ha mantenuto un comportamento irregolare, abbandonando il trend rialzista e scivolando di nuovo nella zona 155,70. Saranno pubblicati il tasso di disoccupazione giapponese, il tasso di inflazione, la produzione industriale, le vendite al dettaglio e gli investimenti obbligazionari esteri a Tokyo.

L’AUD/USD ha accelerato ulteriormente, raggiungendo nuovi massimi di due settimane attorno a 0,6540. I dati australiani sul settore immobiliare e sui prestiti al settore privato costituiranno l’evento di punta in Australia.

I prezzi del WTI sono aumentati, avvicinandosi a 59,00 dollari al barile, poiché i trader hanno monitorato da vicino gli sviluppi sul fronte geopolitico e la probabilità che l’OPEC+ mantenga le sue politiche di produzione.

I prezzi dell’oro hanno seguito un’azione di prezzo indecisa, scambiando ben lontano dai massimi di due settimane superiori a 4.170 dollari l’oncia. I prezzi dell’argento sono stati sottoposti a una rinnovata pressione di vendita poco dopo essere saliti al massimo di due settimane vicino a 54,00 dollari l’oncia.