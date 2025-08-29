Economia dell’Inferno: lavoro e identità negli USA

Peyote Trip è un impiegato dell’Inferno, dove ha guadagnato un ruolo al Quinto piano dopo secoli trascorsi ai livelli inferiori, occupandosi inizialmente di compiti più banali, come tormentare anime. Sebbene abbia un impiego stabile, la sua posizione è precaria: basta un piccolo errore per essere retrocesso. Il suo obiettivo è assicurare quante più anime possibile all’Inferno, un compito che si rivela tutt’altro che semplice.

La sua missione attuale è convincere l’ultimo membro della famiglia Harrison a vendere la propria anima, e sembra che presto possa avere l’occasione giusta. Gli Harrison sono una famiglia americana composta da quattro membri: padre, madre e due figli adolescenti, Silas e Lily, a cui si unisce Ruth, migliore amica della figlia.

Tra bugie e segreti, le vite di queste anime si intrecciano in un racconto intriso di suspense. Man mano che la storia si sviluppa, emergono ricordi e trame complesse, mostrando scelte fatte nel passato e il peso delle conseguenze.

Peyote, un nome derivante da una perdita di memoria causata da un contratto all’Inferno, affronta un ambiente di lavoro difficile, con un superiore insopportabile e colleghi irritanti. Il suo è un mondo in cui le giornate si ripetono senza svago, passando dal lavoro a una vita monotona e priva di soddisfazioni.

Questa rappresentazione del lavoro contemporaneo richiama altre opere letterarie che esplorano la relazione tra identità e produttività, evidenziando il sacrificio necessario per raggiungere i propri obiettivi. Peyote potrebbe essere visto come un simbolo di chi cerca una via d’uscita in un sistema opprimente, mentre la sua vera essenza e il suo passato rimangono sepolti.