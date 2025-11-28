Economia del Veneto in difficoltà

Nel primo semestre del 2025, l’attività economica del Veneto ha mostrato segnali di debolezza. Il prodotto è aumentato solo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indicatore che misura la dinamica congiunturale di fondo dell’economia regionale è tornato a contrarsi nel secondo trimestre.

I dati sono stati illustrati dal direttore della Sede di Venezia di Bankitalia, Michele Benvenuti, in occasione della presentazione dell’aggiornamento congiunturale sull’economia veneta.

Il quadro delineato dai principali osservatori resta debole. L’indagine Veneto Congiuntura di Unioncamere registra un calo della produzione manifatturiera dello 0,8% su base annua. Il sondaggio Sondtel della Banca d’Italia conferma la fase di rallentamento, con un saldo tra giudizi di aumento e diminuzione del fatturato negativo per 15 punti percentuali. Le aspettative delle imprese per i prossimi sei mesi indicano una sostanziale stabilità.

Anche l’attività di investimento rimane contenuta, con la maggior parte delle imprese che prevede di mantenere invariati gli acquisti di beni strumentali. Le esportazioni venete sono diminuite dell’1,3% nel primo semestre del 2025, in contrasto con il progresso medio nazionale. La contrazione riguarda soprattutto i mercati extra-Ue, con cali significativi verso la Cina e gli Stati Uniti.

Il comparto delle costruzioni mostra un andamento più positivo, con le ore lavorate aumentate del 5,1% grazie all’avanzamento dei cantieri legati al PNRR e ai lavori per le Olimpiadi invernali. Tuttavia, per l’intero anno, il saldo tra imprese ottimiste e pessimiste sulle prospettive produttive risulta sostanzialmente nullo.

Dopo un lungo periodo di espansione, nei primi nove mesi del 2025 le presenze nelle strutture ricettive venete sono calate dell’1,1%. La flessione riguarda principalmente i turisti italiani, mentre la componente straniera appare più resiliente.

Nonostante la debolezza del ciclo economico, la redditività delle imprese venete dovrebbe mantenersi soddisfacente. Tuttavia, la liquidità finanziaria mostra una moderata contrazione, soprattutto nelle aziende di dimensioni minori. I prestiti alle imprese segnano un calo del 2,8% su base annua.

Nel mercato del lavoro, l’occupazione cresce dello 0,6%, con il tasso di occupazione regionale stabile al 70,1% e il tasso di disoccupazione al 3,1%. Il reddito disponibile lordo delle famiglie venete aumenta del 2,5%, con un potere d’acquisto in lieve rialzo. L’inflazione torna a salire, a settembre è all’1,7% su base annua. I consumi restano deboli, con la spesa delle famiglie aumentata solo dello 0,2%. I finanziamenti alle famiglie accelerano, spinti soprattutto dalla crescita dei mutui per l’acquisto della casa.