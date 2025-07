Economia del Mare: Sviluppo e Competitività per l’Italia

Si è svolto oggi a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, l’evento organizzato da Confindustria intitolato “Economia del Mare. Il motore blu della competitività italiana”. L’incontro ha messo in luce l’importanza di questo settore per l’Italia, che ha raggiunto un valore complessivo di 216,7 miliardi di euro, incidendo per l’11,3% sul PIL nazionale e coinvolgendo oltre 230.000 imprese e più di un milione di occupati.

Confindustria ha presentato un Documento strategico focalizzato sulla valorizzazione della nautica da diporto, evidenziando il ruolo cruciale di questo segmento nell’economia blu. Mario Zanetti, Delegato del Presidente di Confindustria all’Economia del Mare, ha sottolineato la necessità di semplificazioni normative e un quadro chiaro per la transizione verso carburanti alternativi e tecnologie innovative, essenziali per aumentare la competitività del settore.

Un incontro del Gruppo Tecnico Economia del Mare è previsto per il prossimo 22 settembre al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Questo evento creerà un forum di discussione per istituzioni, imprese e accademici, orientato a trovare soluzioni concrete per il settore.

Zanetti ha anche annunciato che nel 2026 Genova e la Liguria saranno designate come Capitale dell’Economia del Mare, segnando l’inizio di una serie di eventi annuali dedicati a questo campo. Nel corso della prima tavola rotonda, Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, ha ribadito l’importanza delle politiche industriali associate alle dinamiche del mare, sottolineando che l’industria italiana non può prescindere dalla sua filiera blu.

Un recente studio di Cassa Depositi e Prestiti ha rivelato che la cantieristica, sia navale che nautica, rappresenta il 50% dell’export italiano. Formenti ha concluso evidenziando l’urgenza di rapide decisioni amministrative e di un contesto regolatorio adeguato ai cambiamenti tecnologici e ambientali, compresa la gestione dell’insabbiamento nei porti turistici.