Economia del Mare: Riscoprire la Voce Marittima Italiana

Il IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare si svolgerà in Italia nel contesto dell’Anno del Giubileo, focalizzandosi sull’importanza del settore marittimo. L’evento, che rappresenta una piattaforma chiave per discutere governance e sviluppo della Blue Economy, è previsto per il 9 luglio 2025 presso il Ministero del Made in Italy e proseguirà il 10 e 11 luglio nella sede di Unioncamere a Roma.

Sotto la direzione di Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, e in collaborazione con Unioncamere, il Summit presenterà il XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare. La particolarità di quest’edizione è che si svolgerà per la prima volta nella capitale italiana, rafforzando simbolicamente la connessione con il Giubileo 2025.

Il tema centrale dell’evento è “Creare Valore. Il Mare nell’anno del Giubileo”, enfatizzando la necessità di convertire il potenziale della Blue Economy in crescita concreta su vari fronti: economico, sociale, ambientale e culturale. Verranno toccati tre pilastri fondamentali per lo sviluppo: la connettività tra infrastrutture e territori, la responsabilità legata alla sostenibilità e il concetto di rigenerazione in grado di innovare risorse e processi.

La manifestazione avrà un’importante partecipazione di istituzioni, aziende, enti di ricerca e rappresentanze di vari settori, facilitando un dialogo proattivo sulle politiche marittime sia nazionali che europee. Nell’ambito delle celebrazioni giubilari, l’Apostolato del Mare porterà una dimensione umana e spirituale, riflettendo l’importanza del lavoro e della vita legata al mare. Inoltre, il Summit servirà come base per definire il nuovo Piano del Mare per il periodo 2026-2028, sottolineando il ruolo dell’Italia come Nazione di Mare nel Mediterraneo e in Europa.