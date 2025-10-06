Economia del Fermano: crescita e sfide occupazionali

Calano i residenti nella provincia di Fermo, nonostante ci sia un aumento del numero dei nuclei familiari, che però risultano sempre meno numerosi. La disoccupazione è ai minimi storici per la regione e il reddito medio delle famiglie è in crescita, anche se meno rispetto ad altre province. Le previsioni per il prossimo anno sono positive, ma l’incertezza economica rimane.

Questi sono alcuni dei dati contenuti nella relazione annuale sulla performance della provincia, approvata recentemente e che analizza il contesto demografico ed economico del territorio. I dati sono stati elaborati dal centro studi Prometeia e includono anche statistiche dell’Istat. Si osserva un aumento del tasso di occupazione, con una percentuale di occupati che si attesta al 66% e che dovrebbe salire al 67,2%.

La disoccupazione nella provincia è la più bassa delle Marche, intorno al 4%, e questo dato è stabile da alcuni anni. Si prevede anche un incremento del PIL, previsto attorno allo 0,8%. L’export delle imprese dovrebbe migliorare, ma potrebbe essere influenzato da fattori esterni come dazi e conflitti internazionali. Le imprese a conduzione femminile rappresentano il 24,4% del totale, sopra la media regionale e nazionale.

Il settore industriale occupa quasi il 44% dei lavoratori, superando significativamente le medie regionali e nazionali. Il reddito disponibile delle famiglie dovrebbe aumentare nei prossimi anni, passando dai 22.900 euro previsti nel 2025 a 23.700 nel 2026, superando la provincia di Ancona.

Dall’istituzione della provincia nel 2009, la popolazione è diminuita di 10.000 unità, mentre il numero delle famiglie è aumentato da circa 69.000 a 72.616, a fronte di una diminuzione della natalità. I nuclei familiari sono sempre meno numerosi, scendendo da una media di 2,57 a 2,3 componenti.