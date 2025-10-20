Economia dei Diritti Umani: Assisi al Centro del Dibattito Globale

Assisi ha recentemente ospitato la prima edizione della conferenza biennale “Verso una economia universale fondata sui diritti umani”, diventando un importante centro di discussione sui modelli di sviluppo sostenibile.

Promossa dalla cattedra Unesco in Sistemi economici e diritti umani dell’Università Nazionale de La Plata, insieme a diverse istituzioni locali, l’iniziativa ha visto la partecipazione di economisti, magistrati, imprenditori e studiosi da oltre venti Paesi. L’evento, che si è svolto dal 17 al 19 ottobre, ha trasformato il Palazzo del Monte Frumentario in un hub internazionale per i diritti umani.

Dopo le leczioni inaugurali di monsignor Domenico Sorrentino e del professor Stefano Zamagni, sono stati organizzati quattro tavoli tematici su economia, ambiente, educazione e finanza etica, culminati con la presentazione del Manifesto di Assisi per un’economia universale dei diritti umani e la creazione di un Comitato permanente per la sua attuazione.

Tra i temi principali discussi è emersa la necessità di ripensare l’attuale teoria economica, attualmente focalizzata sulla massimizzazione del profitto e distante dai bisogni delle persone. Zamagni ha sottolineato che oltre un terzo della popolazione mondiale vive con meno di sette dollari al giorno, evidenziando l’urgenza di una finanza orientata all’economia reale. La conferenza ha anche denunciato le “economie di morte”, come l’industria bellica e il traffico di rifiuti tossici.

Sono state avanzate proposte concrete, come quella del giudice Francesco Neri di considerare il reato ambientale un crimine contro l’Umanità, e la cattedra Unesco avvierà una campagna internazionale per promuovere questa iniziativa.

La partecipazione dei giovani, attraverso laboratori su educazione economica e cooperazione, ha portato idee innovative nel Manifesto finale. Con oltre duecento partecipanti, la conferenza ha promosso un’intensa interazione, sottolineando l’importanza di un’economia al servizio delle persone. Assisi si conferma così un punto di riferimento per una nuova visione economica, capace di ispirare politiche globali orientate alla fraternità e alla sostenibilità.