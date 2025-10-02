Economia circolare in Italia: sfide e opportunità attuali

L’Italia mostra un elevato utilizzo dei materiali nell’ambito dell’economia circolare, come evidenziato dal rapporto dell’Agenzia europea dell’Ambiente sullo stato dell’ambiente in Europa. È fondamentale tuttavia ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime critiche attraverso un maggior riciclo e riutilizzo delle risorse disponibili nel paese.

Ci sono diverse sfide da affrontare, tra cui le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione dei rifiuti e le problematiche socioeconomiche come il divario generazionale, la limitata mobilità sociale e la povertà energetica.

In Europa, i progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico sono stati significativi, tuttavia, la situazione ambientale generale rimane critica, in particolare per quanto riguarda il degrado della natura, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e la perdita di biodiversità.

Negli ultimi anni, si sono registrati miglioramenti nella qualità dell’aria, nell’incremento del riciclo dei rifiuti e nell’efficienza delle risorse. Ulteriori progressi riguardano aspetti cruciali per la transizione verso la sostenibilità, come l’innovazione, il lavoro verde e la finanza sostenibile, elementi che offrono ragioni per un certo ottimismo sul futuro.