Economia Circolare: Il Modello Conou al Festival di Trento

L’economia circolare migliora sia l’ambiente che la competitività delle imprese, diventando un tema strategico per le aziende. Durante un panel al Festival dell’economia di Trento, si è discusso dell’uso intelligente delle risorse. Un esempio significativo è il Conou, che nel 2024 ha raccolto 188.000 tonnellate di oli usati, di cui il 98% rigenerati, consolidandosi come modello di economia circolare in Europa.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com