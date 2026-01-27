Economia cinese in crescita

La provincia del Guangdong, il cuore manifatturiero della Cina, ha visto la creazione di 36.000 nuove imprese a finanziamento estero, con un aumento del 38,7%. Il capitale estero in uso effettivo ha raggiunto 112,66 miliardi di yuan, in crescita dell’11,3%.

Una serie di importanti progetti con investimenti stranieri ha subito un forte slancio, come il progetto del sito BASF e il progetto ExxonMobil Huizhou Ethylene, che hanno attirato complessivamente oltre 120 miliardi di yuan di investimenti.

La provincia ha registrato 38 nuovi importanti progetti a capitale estero con investimenti effettivi superiori a 100 milioni di dollari ciascuno, in aumento del 40,7%.

Il piano per il 2026 prevede l’introduzione accelerata di investimenti high-tech e in tecnologie avanzate, con l’obiettivo di attrarre più multinazionali leader e fondi patrimoniali sovrani a investire nel Guangdong.

La provincia si allineerà alle regole economiche e commerciali internazionali di alto standard, approfondirà le riforme per rafforzare la Zona pilota di libero scambio del Guangdong e rafforzerà il coordinamento con il Porto di libero scambio di Hainan.

Il governo ha inoltre sottolineato la promozione di sistemi di servizi ad alto standard e di livello mondiale in tutte le città della provincia, nonché lo sviluppo di servizi completi e sull’intera catena che coprano le procedure di ingresso-uscita, l’alloggio, la ristorazione, i trasporti, il turismo, i consumi e l’assistenza sanitaria.