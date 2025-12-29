Economia bellunese stabile nonostante flessione dell’occhialeria

Nei primi nove mesi del periodo in questione, l’export della provincia di Belluno rimane sostanzialmente stabile, con una variazione del -0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato emerge dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, che evidenzia un territorio con due velocità diverse: da un lato, l’occhialeria registra un rallentamento, mentre dall’altro, la filiera del freddo mostra una forte accelerazione.

L’occhialeria, che da sola rappresenta i tre quarti dell’export provinciale, chiude il periodo con un calo del 4,3%. Il dato più negativo proviene dagli Stati Uniti, primo mercato di riferimento, dove le vendite scendono da 690 a 413 milioni di euro, con una flessione del 40,1%. Tuttavia, arrivano segnali positivi dall’Europa, con Francia e Germania che tornano a crescere rispettivamente del 1,8% e del 6,3%. Anche Messico, Paesi Bassi e Spagna mostrano tendenze positive.

A compensare il rallentamento dell’occhialeria, la filiera del freddo cresce a ritmi sostenuti, con i macchinari industriali che aumentano del 14,4% e l’elettronica, la sensoristica e gli apparecchi medicali che crescono del 79,3%. Il mercato statunitense è quello che traina questa crescita, con le vendite di macchinari che passano da 6,5 a 18,4 milioni di euro, con un aumento del 183,1%. Anche Germania e Francia mostrano un forte recupero dopo le flessioni dell’anno precedente, mentre il settore tessile-abbigliamento aumenta del 3,6%.

Il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, commenta che le dinamiche dell’export bellunese confermano l’importanza di diversificare i mercati. Le imprese devono continuare a presidiare i mercati storici, ma anche aprirsi a nuove aree, soprattutto in un contesto geopolitico incerto. Pozza ricorda il lavoro del sistema camerale per favorire nuove opportunità.