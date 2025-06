Economia Aziendale: Sfide e Indicatori per la Maturità 2025

La traccia della seconda prova di maturità 2025 per l’istituto tecnico Amministrazione Finanza e Marketing richiede particolare attenzione da parte degli studenti, in quanto presenta numerosi indicatori da considerare per redigere il Bilancio d’esercizio per il 2024. Tra questi, è previsto nuovamente un aumento del capitale sociale, come già indicato nella prova dell’anno precedente. Nella prima parte della prova, è richiesto di redigere anche il Conto economico a Valore Aggiunto.

La seconda parte della prova è composta da quattro quesiti che ripropongono temi frequentemente trattati negli anni passati, come scritture di assestamento, analisi per indici e contabilità industriale. Questa struttura rende la prova particolarmente complessa, specialmente nella prima parte, mentre alcuni argomenti della seconda sono più prevedibili, potendo essere preparati attraverso lo studio di prove precedenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.studenti.it