10 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Economia

Economia a Montemurlo

Da stranotizie
Economia a Montemurlo

La Polizia locale di Montemurlo ha pubblicato il report delle attività svolte, che evidenzia un forte impegno nella tutela ambientale e nella sicurezza urbana. Sono stati effettuati 224 accertamenti per il contrasto agli illeciti e all’abbandono di rifiuti, con 6 comunicazioni di notizia di reato, 1 sequestro e 26 verbali per violazioni di natura amministrativa. La polizia locale ha anche rimosso e rottamato 4 veicoli abbandonati.

Inoltre, la polizia locale ha presidiato la sicurezza urbana e la regolarità delle attività economiche, con controlli mirati sulle nuove Partite Iva. Sono state effettuate 12 uscite, con 49 nuove partite Iva controllate, di cui 9 ditte risultate inesistenti. La polizia locale ha anche verificato la regolarità delle posizioni del titolare e dei dipendenti come persone fisiche.

Il progetto Equità ha portato al recupero di oltre 500mila euro di tasse non pagate, grazie a 50 uscite sul territorio e alla collaborazione con gli operatori di Sori e Alia. Sono state controllate 97 ditte e posizioni individuali dei titolari e dei dipendenti, con un recupero di risorse per un ammontare superiore a 500mila euro.

La polizia locale ha anche effettuato 102 accertamenti di vario genere, comprendenti prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado urbano, disagio sociale e cattivo uso del suolo pubblico. Sono stati inoltre eseguiti controlli stradali, con 71 servizi che hanno portato al controllo di 418 veicoli e alla contestazione di 61 infrazioni per mancata copertura assicurativa.

La polizia locale ha anche effettuato controlli per il contrasto del cellulare alla guida e del mancato uso delle cinture di sicurezza, con 18 controlli mirati e 54 sanzioni contestate. Sono stati inoltre effettuati controlli sugli spazi di sosta riservati ai disabili, con 1862 controlli e 80 sanzioni elevate per occupazione abusiva.

Infine, la polizia locale ha effettuato accertamenti edilizi, con 210 sopralluoghi e 25 notizie di reato per abusi edilizi, e controlli sul benessere degli animali, con 22 accertamenti e 1 verbale contestato. Sono stati inoltre effettuati controlli sulle attività commerciali, con 12 accertamenti su esercizi di vicinato e pubblici esercizi.

Articolo precedente
Mantova: centro sinistra e M5S verso alleanza
Articolo successivo
Borse europee in calo per dazi Usa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.