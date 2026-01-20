Economia a Montemurlo

La Polizia locale di Montemurlo ha pubblicato il report delle attività svolte, che evidenzia un forte impegno nella tutela ambientale e nella sicurezza urbana. Sono stati effettuati 224 accertamenti per il contrasto agli illeciti e all’abbandono di rifiuti, con 6 comunicazioni di notizia di reato, 1 sequestro e 26 verbali per violazioni di natura amministrativa. La polizia locale ha anche rimosso e rottamato 4 veicoli abbandonati.

Inoltre, la polizia locale ha presidiato la sicurezza urbana e la regolarità delle attività economiche, con controlli mirati sulle nuove Partite Iva. Sono state effettuate 12 uscite, con 49 nuove partite Iva controllate, di cui 9 ditte risultate inesistenti. La polizia locale ha anche verificato la regolarità delle posizioni del titolare e dei dipendenti come persone fisiche.

Il progetto Equità ha portato al recupero di oltre 500mila euro di tasse non pagate, grazie a 50 uscite sul territorio e alla collaborazione con gli operatori di Sori e Alia. Sono state controllate 97 ditte e posizioni individuali dei titolari e dei dipendenti, con un recupero di risorse per un ammontare superiore a 500mila euro.

La polizia locale ha anche effettuato 102 accertamenti di vario genere, comprendenti prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado urbano, disagio sociale e cattivo uso del suolo pubblico. Sono stati inoltre eseguiti controlli stradali, con 71 servizi che hanno portato al controllo di 418 veicoli e alla contestazione di 61 infrazioni per mancata copertura assicurativa.

La polizia locale ha anche effettuato controlli per il contrasto del cellulare alla guida e del mancato uso delle cinture di sicurezza, con 18 controlli mirati e 54 sanzioni contestate. Sono stati inoltre effettuati controlli sugli spazi di sosta riservati ai disabili, con 1862 controlli e 80 sanzioni elevate per occupazione abusiva.

Infine, la polizia locale ha effettuato accertamenti edilizi, con 210 sopralluoghi e 25 notizie di reato per abusi edilizi, e controlli sul benessere degli animali, con 22 accertamenti e 1 verbale contestato. Sono stati inoltre effettuati controlli sulle attività commerciali, con 12 accertamenti su esercizi di vicinato e pubblici esercizi.